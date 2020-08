Koné : des violences envers des élèves devant le tribunal correctionnel

Bousculer les enfants ou fermer l'ordinateur sur leurs mains, ce sont des gestes dégradants et humiliants. À partir du moment où c'est humiliant, ça n'a plus de caractère éducatif et c'est ce que disent les enfants. « On s'est sentis dégradés, on n'ose plus participer en classe ». Le caractère de correction ou pédagogique, à mon avis, il n'existe plus à ce moment-là - Me Bernard, avocat de la partie civile.