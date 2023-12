Accouchement surprise à Kouaoua

C’est la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie qui raconte la jolie histoire d’une naissance insolite à Kouaoua. Celle d’un bébé né prématurément samedi 2 décembre, dont la maman s’est retrouvée devant des portes closes au moment d’accoucher. Avant d'être secourue par la femme d'un gendarme.

La petite fille deviendra-t-elle gendarme, ou infirmière ? C’est l’histoire d’un bébé qui est né il y a quelques jours dans la petite commune de Kouaoua, et dans des conditions rocambolesques. Elle est racontée ce lundi, sur la page Facebook de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.

Appel au secours

Samedi 2 décembre, en tout début de journée, coup de fil à la brigade de Kouaoua d’une jeune femme en détresse. Enceinte de sept mois, elle est sur le point d’accoucher prématurément. Là voilà donc devant le dispensaire de Kaa Wi Paa, mais le centre médico-social est fermé. "Le temps que les gendarmes lancent l'alerte et appellent les secours, une femme d'un gendarme de la brigade, infirmière de formation, entend l'appel au secours et s'élance à toute vitesse, pour aider la jeune femme", raconte le post.

"Pile à temps"

Une bonne Samaritaine qui "arrive pile à temps pour l'accoucher dans les meilleures conditions possibles". Elle a en effet la clé du dispensaire et peut prendre la dame en charge dans les locaux médicaux. Une ambulance va ensuite arriver, et emmener la mère ainsi que son enfant à l'hôpital, où le bébé s'est refait des forces en couveuse. Un véritable conte de décembre, à la conclusion mignonne : "La jeune femme va bien et le bébé, une ravissante petite fille, va bien aussi, grâce aux bons soins de l'infirmière. Dans sa reconnaissance, la maman a appelé sa petite fille Amandine, le nom de la femme du gendarme qui lui a porté secours."