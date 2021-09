Koumac : la continuité pédagogique se met en place

À l'école Charles Mermoud à Koumac, l’équipe éducative a depuis la semaine dernière préparé les dossiers pour la continuité des élèves. La photocopieuse fonctionne à plein régime afin d'apporter tous les cours nécessaires aux 326 élèves. Chaque institutrice prépare différents cours : mathématiques, français et même EPS. L’objectif ? Que les élèves gardent le même niveau d’avant confinement.

On reprend l’école là où elle s’est arrêtée, donc avec des exercices d'entraînement notamment. Pas de nouvelles notions à aborder à la maison, c’est assez compliqué parfois de faire passer certaines notions et tout le monde n’a pas la patience. On essaye de faire des choses que l’on a déjà vu en classe.

Johanne Payandi, institutrice en CP école Charles Mermoud