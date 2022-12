Météo : les rotations maritimes pour Bélep perturbées à cause du vent

Dans le Nord de la Nouvelle-Calédonie, les précipitations ne sont pas les seules à perturber la circulation. Le vent peut aussi emmener du chamboulement. C'est le cas pour la desserte de Bélep qui a dû être réorganisé. Ce, pour cause d'un fort vent d'ouest régnant dans la zone maritime concernée.

Clarisse Watue (Jean-Louis Koroma) •

Avec les précipitations que la Nouvelle-Calédonie a connu ses dernières heures et celles qui sont annoncées par les services météo, il est demandé à chacun de se tenir au courant des changements qui peuvent être opérés en termes de desserte.

Mais les pluies ne sont apparemment pas les seules causes des changements pouvant être opérés en matière de transport public. Exemple avec la desserte de Bélep. Le pays Waala subi en effet les aléas d'un coup d'ouest monté en puissance ces dernières heures. A tel point que le Seabreeze annonce des perturbations dans les rotations prévues jeudi 28 et vendredi 29 décembre entre Koumac et Belep.

Il ne partira finalement que vendredi, à 6h, de Koumac pour rejoindre Belep avec une arrivée prévue en milieu de matinée. Le navire fera ensuite le trajet retour dans la foulée, avec un départ de Bélep prévu vers 11h pour une arrivée à Koumac vers 15h. L’embarquement se fait une heure avant le départ.