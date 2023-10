Tiebaghi : l'association de sauvegarde a trente ans et des projets sur les rails

Ce week-end, l'Association de sauvegarde du patrimoine minier et historique du Nord calédonien (ASPMHNC) fêtait ses trente ans et les journées du patrimoine. Au programme : des visites guidées de la mine de Tiébaghi, des spectacles et un appel à bénévoles.

Julie Straboni et Cécile Rubichon •

Jusqu'à 2 000 personnes ont vécu dans le vieux village de Tiébaghi, à 600 mètres au-dessus de Koumac, au plus près des galeries dans lesquelles était extrait du chrome. Japonais, Indonésiens, Vietnamiens, Wallisiens, Italiens... De 1901 à 1964, chacun a eu son quartier et ses habitudes. Deux fois par semaine, les bénévoles de l'Association de sauvegarde du patrimoine minier et historique du Nord calédonien (ASPMHNC) font revivre leur histoire à travers des visites guidées. Ils se sont également donné pour mission de remettre en état et d'entretenir le site, classé au patrimoine historique de la Nouvelle-Calédonie depuis 2001.

Un nouveau sentier inauguré

Ce week-end, ils fêtaient les trente ans de l'association et les journées du patrimoine. Pour l'occasion, des visites gratuites, des spectacles, courses d'orientation, chasses au trésor ou encore randonnées étaient organisés. Le four de la boulangerie a été remis en route pour offrir aux visiteurs de quoi se restaurer. Et un nouveau sentier a été inauguré. Le sentier Narcisse-Duhamel, du nom du premier exploitant de Tiébaghi, "le premier à avoir donné un coup de pioche en 1901", explique Didier Fontes, président de l'ASPMHNC.

À la recherche de rails et de bénévoles

Ce sentier est la dernière réalisation des bénévoles. Ils ont un autre projet : mettre en fonctionnement une petite ligne de chemin de fer "avec une petite locomotive qui servait à sortir le minerai des galeries". Elle a été équipée d'un moteur thermique par des étudiants de Jules-Garnier. Les wagons sont prêts. Mais il manque les rails... Et des bénévoles pour prendre le relais et continuer à faire vivre le lieu et son incroyable histoire.

Les infos pratiques

Réservations pour les visites guidées au 42 78 42 ou 52 00 75. 2 500 CFP/personne, 1 250 CFP pour les 12-15 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous est donné sur le parking de la mairie de Koumac. Les visites ont lieu les jeudis et samedis matin, généralement de 8 heures à 11 heures. Toutes les actualités sur la page Facebook Association de Tiébaghi vieux village.