La province Nord pilote désormais la Mij

C'est officiel, la Province Nord reprend les missions de la Mij (mission d'insertion des jeunes). Les élus de la province ont adopté, ce vendredi, trois délibérations en matière de formation et d’insertion des jeunes. Ce vote fait suite à la fermeture de la mission locale d'insertion des jeunes de la province Nord fin 2022.

Marguerite Poigoune (Noémie Dutertre) •

Après la fermeture de la Mission d'insertion des jeunes (Mij) en fin d’année dernière, la province Nord a annoncé qu'elle reprenait les missions de cette association. Ce vendredi, les élus ont voté les dispositifs d’accompagnement pour la jeunesse et un cadre général du public concerné. Nadeige Faivre, 1ère vice -présidente de la province Nord en charge de la formation, de l’insertion et de la jeunesse explique quelles sont les conditions pour accéder à la Mij : "Etre âgé de 16 à 35 ans et être demandeur d'emploi." Après leur passage par le dispositif, les jeunes sont envoyés auprès de Cap emploi. "C'est un public qu'il est nécessaire d'accompagner et de suivre", précise Nadège Faivre.

17 communes

Dans la zone VKP, une partie des missions de la Mij a déjà été reprise depuis l’an dernier par la province Nord. Nadège Faivre confirme l'extension de l'association aux autres communes : "Cette année, nous nous déployons sur les 17 communes. Il y a déjà des Mij dans 12 communes et le bureau d'information jeunesse à Koné." Les équipes du siège de la Province Nord feront aussi des permanences dans des communes.