Ouégoa : il perd tout son matériel dans un incendie

Lucien Touyada a combattu les flammes le 9 décembre dernier. S’il a sauvé sa maison, il a en revanche perdu tous ses outils de travail. Ses proches ont lancé une cagnotte en ligne.

Marguerite Poigoune et Caroline Moureaux •

C’est le samedi 9 décembre que Lucien Touyada fait face à l’horreur. Les flammes sont à quelques mètres de sa maison, au lieu-dit Joséphine à Ouégoa. Un feu de brousse qui se propage, attisé par le vent qui souffle fort.

Avec l’aide de sa famille et d’amis, ce gérant d’une société d’élagage parvient à sauver sa maison. Mais il n’y a pas assez d’eau pour protéger le container dans lequel est stocké son matériel de travail. Tout part en fumée.

De lourds dégâts

" J’ai perdu tout ce qui est matériel d’élagage, j’ai perdu échelle, j’ai perdu débroussailleuse, cinq tronçonneuses, du matériel haut de gamme. J’ai perdu tout mon stock de bois coupé que j’avais accumulé pour faire des bars ou des tables. Un manque à gagner terrible pour moi".

Les dégâts sont estimés entre 5 et 6 millions de francs CFP ; Un coup dur pour Lucien Touyada qui a mis en place sa société d’élagage en 2008. Il sous-traite principalement pour Enercal, entre Hienghène et Poum.

" Juste avant les fêtes, ce n’est vraiment pas un bon cadeau" se désole Lucien Touyada qui a déposé plainte.

Des problèmes avec l’assurance

Et côté assurance, les choses sont un peu compliquées pour l’entrepreneur.

" Je suis assuré pour un bâtiment de 90 m2, sauf que là, c’était un container. On paye des trucs, et au moment où on en a vraiment besoin, ils chipotent sur des termes".

Des proches de Lucien et de sa compagne ont lancé une cagnotte en ligne intitulée "Aidons Laure et Lulu".