Déwé la "battante" repose à l’Embouchure

Malgré les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Nouvelle-Calédonie, l’ancienne membre historique du gouvernement, figure féministe indépendantiste et auteure engagée, a été inhumée chez elle, ce mardi, à Ponérihouen.

Marguerite Poigoune (Françoise Tromeur) •

La pluie ininterrompue n’a pas empêché de nombreuses personnes de venir rendre un dernier hommage à Déwé Gorodey, ou Gorodé, décédée dimanche au terme d'une longue maladie. C’est sous les parapluies que personnalités, clan, parents et amis ont assisté à ses obsèques, en cet après-midi du mardi 16 août, à Ponérihouen.

Education à la maison comme en politique

La famille confie avoir perdu une référence, une femme qui transmettait les valeurs aux plus jeunes. Elle les encourageait à prendre des responsabilités, affirmait son neveu Jean-Marc Gorodey, qui a pris goût à la lecture grâce à sa tante. Education à la maison, mais aussi éducation politique.

Les obsèques ont eu lieu à sa tribu de l'Embouchure. • ©Marguerite Poigoune / NC la 1ère

"C’était pour comprendre le système", a déclaré Michel Ponidja, militant du Palika depuis la création de ce parti dont Déwé a été une co-fondatrice. Il raconte comment il écoutait avec attention cette battante qui était sa tante. Si certain(e)s n’ont pas pu venir à cause des routes coupées, des figures politiques comme Philippe Gomès et Jean-Pierre Aïfa ont assisté à l’inhumation, des collectivités comme la province Nord et le gouvernement avec son président Louis Mapou, ou encore le FLNKS. L’ex-membre historique du gouvernement, figure féministe indépendantiste et auteure engagée, repose désormais chez elle, à Mwaagu, dans sa tribu de l’Embouchure.

