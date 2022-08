Fortes pluies, vigilances et conséquences

Le déluge, sur la Nouvelle-Calédonie. Les services météo évoquent un "épisode pluvio-orageux remarquable par sa durée se produisant une à deux fois par an". Quatorze communes de la façade Est ont été placées en vigilance orange. De nombreuses axes secondaires étaient impraticables ce matin, entraînant des annulations, en termes de transport en commun ou de camp de vacances. Des centres d'accueil ont ouvert, par exemple à Thio.

Les enfants étaient prêts à monter dans le bus à Nouméa, ce mardi matin, quand la décision est tombée : camp en Brousse annulé, pour ces petits vacanciers pris en charge par une association. La raison ? Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Calédonie depuis la nuit de lundi à mardi, et les conséquences redoutées sur le réseau routier. Bref : nous voilà confrontés à un "épisode pluvio-orageux remarquable par sa durée se produisant une à deux fois par an", comme dit Météo-France NC. Pas d'amélioration attendue avant jeudi matin, signale Christine Esposito, prévisionniste à Météo France NC.

Les avis de vigilance

La vigilance orange décrétée lundi en fin de journée a été reconduite à 6 heures ce mardi. Elle concerne l'Extrême Nord et la côte Est (Poum, Yaté, Thio, Canala, Farino, Sarraméa, Kouaoua, Houaïlou, Ponérihouen, Poindimié, Touho, Hienghène, Pouébo, Ouégoa). Le reste de la Calédonie est en jaune, toujours pour pluies et orages. Et vigilance jaune pour risque de vent violent sur l'Extrême Nord, la côte Est, l'Île des Pins et les Loyauté - on craint de fortes rafales sous les averses. Un bulletin météo spécial lagon est aussi en cours. Avis de grand frais sur les lagons Sud, Ouest, Nord et Est, ainsi qu’aux Loyauté.

Les routes coupées

Côté pratique, des axes secondaires coupées à plusieurs endroits, sur les deux côtes et dans le Nord.

NORD

Le pont de Chagrin à la sortie de Nord de Koumac était ce matin impraticable avec la montée des eaux. Les autorités recommandaient aux automobilistes de rebrousser chemin. Autre route inondée, celle menant à l’entrée du village de Ouégoa. A Hienghène, bac de la Ouaième fermé à la circulation. Inondée, la passerelle de Méré entre Kouaoua et Houaïlou est inondée. Prudence à Canala : pont de la Tenda quasiment impraticable avec la montée des eaux, comme le pont de Nonhoué.

SUD

A Bourail, Attention sur le RT1, route a été bloquée au niveau de la Cigogne à la sortie Nord de la commune.

Ce matin, le SIVM Sud (syndicat intercommunal à vocation mixte de la région de La Foa) signalait ainsi plusieurs routes submergées. Exemples d’accès jugés impraticables à 7h30 :

à La Foa, la RM1 à Thia, le radier Puech à l’entrée de la presqu’île Lebris, le radier Germain à Popidery, le pont Pierrat vers Kouma, le radier de La Chapelle vers Koindé ou le pont du terrain de foot vers Oui Poin.

à Boulouparis, vers la Haute-Ouaménie, les accès à Bouraké, l’entrée vers la tribu de Kouergoa ou le radier en fin de RM7 dans la vallée de La Ouenghi.

à Farino, le pont Alpi de la RM18 sur la route de Tendea. Attention aussi au pont Bloc sur la RM2 dans la plaine aux Truies et au pont Pasaquin sur la RM4 à Focola.

à Moindou, la RM4 ou route du Charbonnage. Attention aussi à la route de la Vallée (RM6) et le radier de chez Moulin à Tanghy sur la RM9.

Les transports perturbés

Côté transport en commun, toutes les dessertes de bus Raï ont été suspendues pour ce mardi.

Les centres d'hébergement

A Thio, des centres d'accueil ont été ouverts à 10 heures au village dans le centre culturel Xwa Mara, à la maison de l'apathie et à la salle dédiée au CE de la SLN. Mais aussi le local de la SNSM pour les gens de Thio mission, les quartiers et les tribus alentours.

Prévoir à manger. Numéros d'urgence : 94 63 50 (deuxième adjoint au maire) ; 70 11 77 (permanence d'adjoint); 78 38 90 (pôle population), 83 09 47 (responsable du centre de secours et d'incendie).

Attention, écrit la mairie, "le risque de submersion marine est très forte au moment de la marée, il est fortement conseillé d'évacuer les habitations dans la zone côtière basse".

Les cumuls marquants

Cette dégradation carabinée du temps a déjà engendré des cumuls de pluie importants sur la Grande terre. "D'après les mesures disponibles à 9 heures ce matin, c'est sur les communes de Ouégoa, Poum, Kouaoua et Canala que nos pluviomètres ont enregistré les quantités les plus élevées", signale la météo.