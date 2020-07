Lumière sur les travaux d'intérêt général effectués à la tribu

Pour instaurer le «TIG» en milieu coutumier à Ponérihouen, une convention a été signée entre le Service pénitentiaire d’insertion et de probation, le district et la mairie. Elle a permis à deux jeunes condamnés à du travail d’intérêt général de l'effectuer en tribu. Retour sur expérience.

Marguerite Poigoune, avec F.T. •

Repères et prise de conscience

Exemple

Le fait de purger sa peine en milieu tribal, dans son environnement, c'est pour faire comprendre que s'il fait quelque chose, ce n'est pas son nom personnel qui est engagé. Il engage le nom de tout son clan, voire de sa tribu, dans quelque chose qui est négatif. Apparemment, ça a été compris. Jusqu'à maintenant, on n'a plus entendu parler de lui en mal.

- Michel Tutugoro, le président du district

TIG en tribu, Michel Tutugoro

Intégrer dans la coutume

Déclinaison

Le TIG en tribu à Ponérihouen

Les institutions coutumières ont étéà mettre en œuvre les TIG, les travaux d’intérêt général, pour des jeunes condamnés par la justice. Ponérihouen a déjà vécu cette expérience à deux reprises. Unea été établie entre le Service pénitentiaire d’insertion et de probation, le district et la mairie.des repères à des jeunes condamnés pour des actes de délinquance ; leur faire prendre conscience desnégatives de leurs agissements sur leur famille, leur clan et leur tribu : c’est dans ce sens que les coutumiers de Ponérihouen veulent œuvrer.En novembre 2019, la tribu de Saint-Yves a par exemple accueilli un jeune qui était condamné à uneau lieu de deux mois de prison ferme. Pendant une semaine, il ales installations communes : le cimetière, la maison commune, la chapelle. Une nouveauté pour les coutumiers, et pour le jeune condamné.Si ces jeunes sont condamnés pour des actes de délinquance, cela signifie qu’ils sont en, estime le président du conseil de l’aire Païci-Camuki. «On veut les intégrer dans les cérémonies coutumières», explique Richard Poarairiwa. «La coutume, c'est uneau niveau du bien-être kanak.»A noter que les travaux peuvent se décliner en TIG environnementaux, culturels et collectifs. C'est-à-dire la préparation d’un champ d’ignames, la construction d’une case, ou l’aide des personnes âgées notamment.