Ponérihouen : pas d’école jusqu’à lundi, pour les élèves de Teouty

Comme à Poindimié, Ponérihouen a été confrontée ces derniers jours aux intempéries et à leurs conséquences. Face à des problèmes d'accès à l'eau potable, les élèves de l'enseignement catholique à Teouty ne reprendront pas les cours cette semaine.

"Hier, au dernier moment, les cuisinières ont changé le menu. On devait avoir du riz mais on a préféré faire des frites, parce que l’eau était sale, au robinet." L'anecdote a été racontée ce mercredi par Yvanna Doï, directrice de l'école catholique située à Teouty, sur la commune de Ponérihouen. Elle illustre la situation rencontrée par sa communauté éducative après les fortes pluies et le vent violent du début de semaine.

Entre mardi et mercredi, les élèves ont été renvoyés chez eux, en lien avec la mairie. "On a fait le choix de ne pas accueillir les enfants jusqu’à nouvel ordre parce qu’il y a des soucis d’eau, suite aux intempéries", résume la directrice. Les internes ne reviendront pas avant dimanche soir et la classe reprendra lundi prochain.

À Poindimié, à l'inverse, la situation revient à la normale. Les quatre écoles publiques ont rouvert ce jour - celles du village ainsi que de Bayes et Tiéti. Reprise, également du transport scolaire.