VIDÉO. À Ponérihouen, les habitants mobilisés pour la sécurité de leurs enfants à l’école

Ils ont protesté contre ce qu’ils considèrent comme un abandon de la part de la mairie. Une centaine de parents d’élèves ont marché pacifiquement vendredi 01er décembre 2023, à Ponérihouen. Ils sont inquiets, notamment pour la sécurité de leurs enfants à l’intérieur et à l’extérieur des établissements scolaires.

Nathan Poaouteta (Édité par Alix Madec) •

Sous les banderoles, une centaine de parents en colère. Ils ont manifesté vendredi 01er décembre, à Ponérihouen, pour demander plus de considération de la part des responsables de la commune. Une marche engagée jusqu’au parvis de la mairie, par des parents qui espèrent être écoutés. “On n’est pas entendus pour les demandes faites concernant les travaux, pour améliorer la sécurité de nos enfants”, regrette Gino Letievant, parent d’élève.

Insécurité

Depuis des semaines, l’association des parents d’élèves de l’école publique de Ponérihouen réclame des réponses, en vain. Les revendications sont nombreuses, et urgentes. Parmi elles : une négligence dans la surveillance des 166 enfants de l’école, de l’insécurité entre les élèves avec des bagarres et du racket devant l’établissement. Et des travaux publics devant l’école, générant des nuisances.

Les parents d’élèves ont été reçus dans la journée par le maire de la commune, Pierre-Chanel Tutugoro. Près de trois heures de rencontre au total. L’occasion pour le maire de rappeler que les travaux sont engagés.

Aucune autre rencontre n’est prévue, les parents d’élèves et les responsables de la mairie estiment être au diapason.