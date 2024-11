VIDEO. "C'était le moment de reprendre" : après six mois d'arrêt, les travailleurs de Prony Resources soulagés du redémarrage de l'usine du Sud

Après six mois d’interruption, Prony Resources redémarre ce lundi 18 novembre. Une reprise attendue avec impatience par les équipes, marquée par un mélange d’espoir et de soulagement.

Thierry Thevenet, contrôleur qualité à l’usine, était l’un des premiers à embarquer ce matin, sur le Prony Express, en direction de Yaté, au Mont-Dore. Après plusieurs mois sans travail, il avoue qu’il ressent un réel soulagement.

Au départ, j'ai puisé dans les congés qu'ils me restaient. Puis après, c'était chômage partiel... Les salaires, plus ça allait plus ça descendait. C'était le moment de reprendre, je dirais.