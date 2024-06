Crise en Nouvelle-Calédonie. Usine du Sud : Prony Resources annonce le recours au chômage partiel

"En réponse aux troubles en Nouvelle-Calédonie", la société Prony Resources, qui gère le complexe industriel de l'usine du Sud, a décidé de placer ses employés au chômage partiel. Une annonce effectuée par communiqué, ce mardi après-midi.

"Prony Resources informe aujourd'hui de la mise en place du dispositif de chômage partiel pour ses employés, en réponse aux troubles à l’ordre public qui secouent la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai." Dans un communiqué en date de ce 18 juin, l'entreprise qui gère l'usine du Sud explique les raisons d'une telle décision.

"Arrêt total" des opérations

"Ces événements ont entraîné l'arrêt total des opérations de notre complexe industriel et minier, en raison des risques pour la sécurité et des dommages aux infrastructures", écrit la société, qui insiste : "La sécurité de nos employés reste notre priorité absolue. Malgré la mobilisation constante de nos équipes pour maîtriser les risques et garantir la sûreté de nos opérations, nous avons déclenché le Plan particulier d'intervention (PPI) à titre préventif. Cette décision vise à réduire le risque de scénarios majeurs."

"Cette mesure vise à sauvegarder les emplois"

Au-delà de cela, et "compte tenu de l'incertitude quant à la reprise rapide de nos activités, nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de recourir au dispositif de chômage partiel. Cette mesure vise à sauvegarder les emplois face aux difficultés majeures rencontrées actuellement, poursuit le communiqué, et de permettre aux salariés qui auraient un arrêt total ou partiel de leurs activités de pouvoir bénéficier d’une indemnité spécifique."

"Conscients de l'impact de cette décision"

Les dirigeants de Prony Resources se disent "pleinement conscients de l'impact de cette décision sur nos employés et leurs familles". La société "s'engage", dit-elle, "à les soutenir au mieux durant cette période à travers notre cellule d’accompagnement psychologique. Nous restons en étroite collaboration avec les autorités locales pour trouver des solutions et assurer la sécurité de tous."

Et de conclure : "Nous remercions nos employés pour leur compréhension et leur détermination à vouloir faire de Prony Resources une entreprise stratégique et durable grâce aux belles performances records du début d’année et leur engagement visant à une reprise rapide du travail."