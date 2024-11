NICKEL. Crise en Nouvelle-Calédonie : Prony Resources relance ses activités après six mois d’arrêt

Partager :

Six mois après une interruption forcée par les émeutes qui ont débuté le 13 mai 2024, Prony Resources annonce la reprise de ses opérations à partir du lundi 18 novembre. La suspension de son activité était principalement due à des problèmes d'alimentation électrique et d'inaccessibilité via la route de Saint-Louis, au Mont-Dore.

Dans un communiqué diffusé vendredi 15 novembre, Prony Resources a confirmé que l’électricité, l’accès à l’eau brute et aux installations du site sont de nouveau opérationnels. Les équipes pourront ainsi reprendre leur activité, avec des horaires adaptés à l’ouverture de la route de 6h à 18h, dans la traversée de Saint-Louis, au Mont-Dore. A cause des émeutes du 13 mai, la reprise de l'usine du Sud était suspendue à l'alimentation électrique et à la coupure de la route de Saint-Louis. En juin dernier, la société avait été contrainte de mettre ses salariés au chômage partiel. Une reprise considérée comme "un tournant" pour l'entreprise Cette reprise marque un tournant pour Prony Resources. La direction affirme qu’elle "s’engage dans une transformation profonde de ses opérations, visant à optimiser ses coûts et renforcer sa compétitivité". Se disant consciente des défis, l’entreprise prévoit de "collaborer étroitement avec les acteurs économiques, politiques et coutumiers" afin de favoriser une relance bénéfique pour l’ensemble du territoire.

