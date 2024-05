Un tour de Calédonie en mobylette pour aider les enfants malades

C'est une drôle de caravane qui sillone les routes du pays pendant neuf jours. Huit bénévoles de l'Association des petits pansements du cœur font le tour du Caillou pour récolter des fonds à destination des enfants malades. Il reste quelques jours aux Calédoniens pour faire un don. Reportage.

Arrêtée au bord de la route dans le village de Pouébo, la caravane de l'Association des Petits pansements du cœur (APPC) règle un petit problème logistique. Leur hôte leur a fait faux bon. Les bénévoles cherchent un endroit où dormir ce soir.

"On attend la caserne de Poindimié pour voir s'ils veulent bien nous héberger, explique l'un des membres de l'association. On sera dans une toute petite chambre, on va dormir sur des nattes, s'il le faut."

Réunis pour faire le tour de l'île, les huit volontaires mènent l'opération "Claque ton SMS". Une manière de dynamiser l'appel aux dons pour les enfants hospitalisés. Avec deux mobylettes, une voiture ancienne et deux vans, le convoi ne passe pas inaperçu sur les routes du pays.



Deux mob' et une Simca

Cette année, David Guestin a rejoint l'aventure. Le mécanicien automobile a mis son véhicule de collection, un modèle de 1955, à contribution. "J'ai mis en avant la Simca ronde pour me joindre à eux et participer à avoir plus de dons et faire le tour de la Calédonie avec une voiture populaire, qui est connue en Calédonie."

Les bénévoles avancent à une vitesse de 30 à 60 km/h. Ils parcourent en moyenne 150 kilomètres quotidiennement. Durant ces neuf jours de périple, l'association compte sur la générosité des Calédoniens.



Un objectif de 13 000 SMS

Il manque 6 000 SMS pour atteindre la barre des 13 000 dons que s'est fixé l'APPC pour réaliser les rêves des enfants malades. "Pour nous, c'est important de leur permettre de rêver, leur permettre de sourire, d'oublier, ne serait-ce qu'un moment, leur maladie, témoigne Béatrice Monnier, la présidente de l'APPC. C'est pour ça que nous sommes sur la route et que nous sollicitons les Calédoniens. C'est important d'envoyer un maximum de dons pour ces enfants."

La campagne d'appels aux dons prendra fin le 21 mai. Pour y participer : envoyez le mot "DON" au 3677.

Le reportage de Géraldine Louis