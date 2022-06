A Pouembout, 50% du personnel du lycée Michel-Rocard a fait grève jeudi

La moitié des personnels du lycée agricole, général, technologique et professionnel Michel Rocard ont fait grève, jeudi 2 juin, à Pouembout, pour dénoncer de nombreux dysfonctionnements au sein de l'établissement scolaire. Ils dénoncent un manque de dialogue de la direction.

Gédéon Richard, avec Brice Bachon et Nathan Poaouteta •

Ils avaient déposé un préavis, ils sont passés à l'étape supérieure et ont fait grève. Près la moitié des 170 personnels du lycée Michel-Rocard, rassemblés en collectif, n'ont pas pris leur poste, jeudi 2 juin, à Pouembout. Enseignants, agents techniques et administratifs ont sorti les banderoles.

Ils dénoncent de nombreux dysfonctionnements au sein de l’établissement qui "perdurent depuis plus d’un an et demi", expliquent-ils. Un manque de dialogue avec la direction et des décisions prises de décision sans concertation ont fini par exaspérer le personnel.

Le départ directeur demandé

Un cahier de doléances a été remis, en fin de journée, à la direction avec une priorité sur cette liste : la non-reconduction du contrat du chef d'établissement. Ce dernier arrive à échéance en aout.

Ecoutez Valérie Marchal, porte-parole du collectif Pour un meilleur LMR, au micro de Brice Bachon et Nathan Poaouteta :

Contacté, Pascal Laborde, proviseur du lycée, n'a pas donné suite à notre demande d'interview.

Un retour à la normale prévu vendredi

Alors qu'en cette fin de trimestre, les conseils de classe se terminent, le mouvement social est suspendu, vendredi, pour permettre le bon déroulement des rencontres entre parents et professeurs, prévues de longue date, en cette veille de vacances scolaires.

Plus important établissement d'enseignement secondaire de la province Nord, le lycée agricole, général, technologique et professionnel Michel Rocard accueille près de 950 élèves, dont près de 500 sont hébergés à son internat.