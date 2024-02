Bétail emporté par les eaux : la baignade, la pêche et les activités nautiques interdites sur la Pouembout et une partie du littoral

La mairie de Pouembout a pris un arrêté municipal pour réagir après les inondations sur la rivière du même nom, qui ont notamment emporté plus de 200 têtes de bétail dimanche. Interdiction de se baigner, de pêcher et de pratiquer une activité nautique, sur une partie du cours d'eau mais aussi du littoral.

Des risques sanitaires, mais aussi le risque requin. Après l’épisode impressionnant d’inondation survenu dimanche 4 et lundi 5 février sur la Pouembout, la mairie interdit la baignade, la pêche et les activités nautiques sur une partie de la commune : la rivière en question, depuis la passerelle Marie-Flotat jusqu’à l’embouchure, mais aussi le bord de mer entre l’embouchure de la Nindiah et la plage de Franco. Et pour cause. La crue soudaine de la Pouembout a emporté près de 220 têtes de bétail appartenant à un même éleveur.

Pollution

Le grand nombre d’animaux morts disséminés le long du cours d’eau, dans la mangrove ou dans le lagon entraîne une pollution autant qu’un danger pour la sécurité des personnes. La zone d’interdiction doit être matérialisée par des panneaux. L’arrêté vaut jusqu’à la publication d’un autre texte qui constatera l’absence de pollution.