La mairie de Poum marque son ras-le-bol des dégradations

Alors que les ateliers municipaux de Poum ont subi des dégradations, la mairie réagit, en appelant à une marche ce mercredi matin et en suspendant ses services jusqu'au jeudi 11 juin, inclus.

F.T. •

«Exaspération»

©service technique mairie de poum

Seulement pour remplir les réservoirs d'eau

Ce mercredi matin, une manifestation de protestation est annoncée dans le village de Poum, à l'appel... de la commune. Une initiative expliquée dans un communiqué signé à la fois d'Henriette Hmae, la maire, et des représentants du personnel. Et diffusé sur les réseaux sociaux.«Afin de marquer notre exaspération face à la recrudescence des actes d'incivilités subis par les services municipaux et publics», est-il écrit, nous invitons la population, toutes les forces vives, et autorités coutumières à la marche prévue le 3 juin 2020 à partir de 8 heures, devant la mairie.»L'expression d'un ras-le-bol qui suit les dégradations relevées ce week-end aux ateliers municipaux. Ça ne s'arrêtera pas à une marche : les services, aussi bien administratifs que techniques, de la municipalité seront fermés jusqu'au jeudi 11 juin inclus. «Unesera maintenue, signale le même communiqué, uniquement» d'eau potable.