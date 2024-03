VIDÉO. À Poum, rencontre avec Marie-Laure Williams, à la tête d'une épicerie ambulante

Marie-Laure Williams sillonne le grand nord de la Nouvelle-Calédonie. Cette colporteuse arpente depuis l’année dernière les chemins de la région de Poum avec sa camionnette, en guise d’épicerie ambulante. Un service indispensable, pour les habitants les plus isolés.

Du petit-déjeuner, au déjeuner en passant par le dîner, Marie-Laure Williams et son épicerie ambulante répondent aux besoins des habitants les plus isolés du territoire. Dans sa boutique sur roues, elle propose du pain, du riz... et tous les aliments de première nécessité.

Cent kilomètres, trois fois par semaine

Un service indispensable pour les habitants de Boat Pass ou des îlots voisins de Yenghebane et Yandé. "Ce dont ils ont besoin, c’est que je sois présente. Et je prends la carte bleue, ils n’ont pas besoin de retirer de la monnaie. Ils viennent, ils font leurs courses et ils repartent", explique la commerçante.

Marie-Laure a lancé son activité au mois de juillet 2023. "J’ai fait du porte à porte, pour savoir ce dont les habitants avaient besoin. Et aujourd’hui, on est content que ça ait pu aboutir", poursuit Marie-Laure. Elle réalise une tournée d’une centaine de kilomètres, trois fois par semaine. Et désormais, lorsqu’elle se déplace, elle fait partie des familles, qui l’attendent avec impatience.