VIDEO. Poum sous le choc après la liquidation judiciaire de la Sonarep

A leur prise de poste sur la mine SLN de Poum, les salariés de la Sonarep sont au rendez-vous, ce 12 juillet. Mais alors que la liquidation judiciaire de la société a été annoncée la veille, l'incertitude règne. Ils ignorent de quoi sera fait demain.

On vient là pour travailler et si on se retrouve au chômage comme ça… C’est un problème pour nous, qui venons d’ailleurs, et pour les gens d’ici aussi.