Procédure de sauvegarde : nouvelle étape pour Nord Avenir

Du nouveau dans la procédure de sauvegarde de la société d’économie mixte Nord Avenir établi fin mai par le tribunal de commerce. Hier, l’administrateur judiciaire a établi un premier diagnostique.



Natacha Lassauce-Cognard •

Assurer la pérennité de l’entreprise

Maintenir les emplois

Et rembourser les créanciers sachant que la dette de la SEM Nord Avenir est estimée à un peu moins de 6 milliards de francs CFP

Hier, lors de la 1ère audience au tribunal mixte de commerce, l’administrateur judiciaire a établi un avis favorable à travers des observations sur la continuité de l’entreprise.La société d’économie mixte Nord Avenir doit durant une période de six mois travailler sur un plan de sauvegarde et de restructuration avec notamment trois plans d’actionUne deuxième audience est prévue courant novembre.Nord Avenir a été créée en 2014, elle est détenu à 85% par la province Nord et a pour principales missions de soutenir l’économie en encourageant la diversification des activités grâce au financement et à l’accompagnement voir la structuration des projets.Rencontrant de graves difficultés financières, la société d’économie mixte a été placée fin mai de cette année en procédure de sauvegarde pour éviter toute cessation de paiement.