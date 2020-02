La rentrée a été retardée à Voh et Koné

Dans le Nord, quatre communes ont vu leurs rentrées différées : Canala, Ouégoa, Voh et Koné. Pour les deux communes de la côte Ouest, le cyclone Uesi a retardé les rénovations et donc, la rentrée prévue ce lundi.

Camille Mosnier et Mathieu Niwenglovsky avec L.C •

L'eau : ennemi n°1

, l'école élémentaire est encore en plein travaux. En raison du cyclone Uesi, le chantier a pris du retard, un chantier conséquent puisque la mairie a investi"Une nouvelle classe, quatre classes entièrement rénovées. Les sanitaires ont été rénovés, l'ajout de lavabos extérieurs... vraiment de très gros travaux" explique Loïc Berthelot, directeur de l'école élémentaire de Voh.À l'école de Tiawé, àla rentrée est aussi décalée. Avec une peinture fraîche, une nouvelle cantine et du mobilier neuf, la mairie a investi. Et toujours à cause de Uesi, la livraison a été retardée."On essuie les livres car ils ont pris la poussière pendant les travaux, vu qu'ils sont restés dans la classe. Les livres, les jeux, le matériel... tout a pris la poussière" raconte Paméla Goromido, institutrice de maternelle.Au robinet, il a fallu attendre que l'eau redevienne claire. " On a été obligé de reporter à cause de ça mais aussi les routes, les conditions de transport scolaire, il y a des routes coupées" explique Joseph Goromido, le maire de Koné.Les problèmes sur les routes sont terminés. Le retard devrait être rattrapé cette semaine et tout devrait pouvoir rentrer dans l'ordre avant la rentrée, prévue leEn plus de Voh et Koné, c'est le même cas de figure à; la rentrée se fera lundi prochain. À, la rentrée se fera ce jeudi 20 février.