Seuls les professionnels peuvent vendre le produit de leur pêche, rappelle la province Nord

La province Nord a rappelé il y a quelques jours qu’il était interdit aux pêcheurs non-professionnels de vendre les produits de leur pêche. Un rappel parfois mal vécu par les habitants de la province Nord, mais qui répond à la nécessité de préserver la ressource répond la province.

Julien Mazzoni (édité par Caroline Moureaux) •

"Consommateurs, afin de limiter tout risque sanitaire et de supporter la profession, n’achetez des produits de la mer qu’aux pêcheurs professionnels !" Cette annonce diffusée sur les réseaux sociaux par la province Nord, à l’occasion de la fermeture de la pêche au crabe jusqu’au 31 janvier, a suscité l’incompréhension parmi la population.

Interdit depuis 2008

Pour de nombreux habitants du Nord, la pêche constitue une source d’alimentation, mais aussi pour certains, un moyen de se faire un peu d’argent en vendant le produit de leur pêche sur des marchés ou auprès de proches. Mais c’est strictement interdit depuis l’entrée en vigueur du code de l’environnement en 2008.

" L’objectif de cette règlementation est de préserver la ressource, pour qu’elle puisse être disponible pour tout un chacun sur du long terme, que ce soit pour les pêcheurs pro ou les pêcheurs non pro" explique Ambre Diazabakana, cheffe du service milieux et ressources aquatiques à la province Nord. "C’est aussi important de veiller au respect de cette règlementation pour des questions qui ne sont pas de la compétence provinciale mais pour autant sont indispensables : des questions de traçabilité et de sécurité alimentaire".



Protéger la ressource

En province Nord, 262 pêcheurs professionnels embarqués et 93 pêcheurs à pied sont enregistrés auprès des services. C’est une toute petite partie des pêcheurs qui prélèvent de la ressource et la province en appelle donc à la responsabilité de chacun pour la préserver.

"Notre direction ne compte que neuf gardes nature assermentés, donc il nous est très difficile de couvrir l’ensemble des espaces de vente. C’est pour ça qu’on invite tout un chacun à se responsabiliser et à limiter ses prélèvements pour que tout le monde, et notamment les générations futures puissent profiter aussi de cette ressource" poursuit Ambre Diazabakana.

180 000 francs d’amende

Sachez que des dérogations sont possibles à l’occasion de certaines cérémonies coutumières ou des concours de pêche mais que même lors de fêtes ou de marchés communaux, la vente des produits de pêche est réservée aux seuls professionnels. Les contrevenants s’exposent à une amende de 180 000 francs CFP.