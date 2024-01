VIDEO. Des adolescents en vacances itinérantes dans le Nord de la Calédonie

Certains n’étaient jamais montés jusqu’à Koumac ou Hienghène. De jeunes Calédoniens explorent le Nord de la Grande terre pendant onze jours, le temps d’un camp itinérant. Rencontre durant leur passage à Touho.

Ismaël Waka-Ceou (édité par Françoise Tromeur) •

Dodgeball sous un flamboyant de Touho. Une partie de sport collectif qui occupe bien les jeune participants au camp de l’association Daovi. L’acronyme veut dire “D’ailleurs on vient d’ici”. Pour cette colonie, des adolescents de treize à dix-sept ans parcourent le Nord de la Grande terre, depuis le mardi 2 janvier et jusqu’au vendredi 12. Les ateliers comme celui-ci ne sont pas que pour le plaisir de se dépenser. Ils ont pour objectif de faire réfléchir à la vie en communauté et de développer l’esprit d’équipe. Le tout en mode itinérant, une manière de (re)découvrir son environnement.