VIDÉO. Le coquille long à l'honneur à Touho

Ce vendredi 14 juillet était festif à Touho. La commune a fait la part belle au coquille long, un coquillage de mangrove, à travers différents mets préparés par les mamans de la tribu de Tiouandé. Un bon exercice pour les habitants qui s'apprêtent à accueillir le président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite en province Nord dans 10 jours.

Brice Bachon (Sophie Boltz) •

Touho a fêté le coquille long ce vendredi. Pour pouvoir sublimer ce coquillage, tout commence par une longue préparation : "on les ramasse dans les mangroves, explique Lysie Wedoï, une habitante de Tiouandé. Et après, on les met dans un grand fait-tout. On les fait bouillir. On enlève la bête et ensuite on peut faire les recettes". Le mollusque s'accommode de différentes façons : en tartes, en croquettes, en plats cuisinés et même sur les pizzas.

En cuisine, tout semble opérationnel pour accueillir le président de la République dans 10 jours. Emmanuel Macron a prévu une visite à la tribu de Tiouandé durant son séjour en Calédonie. Il devrait rester du coquille long pour sa venue.