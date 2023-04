VIDÉO. Le groupe scolaire Tein-Raymond-Pabouty inauguré à Touho

Cela faisait plus de 15 ans que la commune de Touho projetait de construire un groupe scolaire pour rassembler les deux niveaux : élémentaire et maternelle. C’est désormais chose faite. L'établissement a été inauguré ce mercredi 12 avril. Il porte le nom de Raymond Pabouty, un artisan des premières heures de la province Nord.

Une belle surprise, pour les habitants de Touho. Et un moment émouvant pour la veuve de Raymond Pabouty. Le nouveau groupe scolaire de Touho porte désormais le nom d'une des grandes figures de la province Nord, disparue en novembre 2021.

Raymond Pabouty a été membre de l'Union calédonienne, maire de Touho de 1983 à 1989 et chef de la tribu de Koé. Il a été le premier président de la commission aménagement de la province Nord. Il a aussi participé à de grands chantiers comme la route transversale Koné-Tiwaka ou encore l’agrandissement de l’aéroport de Koné. Sa famille est bien évidemment fière de cet hommage. "C’est un honneur, confie Sylvain Pabouty, cousin de Raymond Pabouty. C’est une fierté pour la famille, pour nos clans alliés mais aussi pour la tribu de Koé. C’est un honneur et en même temps, c’est une gratitude que l’on doit à Raymond."

"Ça va favoriser le travail en équipe"

Dorénavant, les deux niveaux élémentaire et maternelle se trouvent dans une même structure. Un soulagement pour le directeur qui a dû faire des allers-retours entre les deux écoles pendant 17 ans. "Ça va favoriser le travail en équipe au niveau de chacun des cycles, estime José Guacar, directeur du groupe scolaire Tein-Raymond-Pabouty. Pour les enfants, il y a aura de nouveaux bâtiments, la cantine scolaire... Le cadre de vie scolaire est très important. Je pense que c’est un des facteurs pour la réussite de chacun des enfants."

La structure abrite un bâtiment flambant neuf avec sept salles de classe, des bâtiments administratifs, une salle informatique et un réfectoire ultra-moderne. Le tout autour d’un préau sous un faré. L’intention de l’architecte était d’en faire un lieu à taille humaine. "C’est comme l’entrée d’une case, explique Jean-Marc Thihmana, architecte maître d'œuvre du projet. L’enfant entre par une petite entrée et découvre un grand espace : la cour de récréation, avec le préau et le faré."

Coût : 400 millions

Un projet qui aura coûté un peu plus de 400 millions. Il a fallu plus de 15 ans pour qu'il sorte de terre. "Il y avait des priorités, indique Alphonse Poinine, maire de Touho. On a des tribus qui n’ont pas accès à l’eau. Les anciennes équipes ont priorisé l’accès aux services pour la population, notamment le ramassage scolaire etc. Vient ensuite l’école. Puisqu’il y avait déjà une école, j’ai pris la suite, toujours dans le même sens en créant une école océanienne."

Dès ce lundi, 211 élèves feront leur rentrée dans leur nouvelle école tout comme les enseignants et personnels éducatifs.