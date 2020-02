Les élèves de Voh sont de retour à l'école

Après une semaine de vacances supplémentaires, les élèves de Koné et Voh ont repris le chemin de l’école hier matin. Lundi dernier, les différents établissements n’avait pas pu ouvrir leurs portes à cause du retard sur les travaux, dû au passage du cyclone Uesi.

Camille Mosnier et Gael Detcheverry •