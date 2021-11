A Nouméa ou Dumbéa, la province Sud entend "reconquérir" certains quartiers

"Habile", comme "habitat tranquille" : c’est le nom donné par la province Sud à une opération qui se concentre sur certains secteurs de l’agglomération, jugés sensibles. Rénovation, accompagnement, médiation : une "stratégie globale" présentée ce mercredi.

Plusieurs secteurs de l’agglomération nouméenne sont concernés : les tours de Magenta, Magenta Aérodrome, Dumbéa-sur-mer, la cité Pierre-Lenquette mais aussi, à Ducos, la zone de Tindu et Kaméré. Concernant tous ces quartiers, le bureau de l’assemblée provinciale Sud "a validé", mardi 2 novembre, "une série d’enveloppes qui permettent la mise en œuvre du projet Habile", comme "habitat tranquille". Lequel "consiste à reconquérir les quartiers sociaux".

Un ensemble de mesures à venir

Voilà ce qu’a expliqué Philippe Blaise, ce mercredi. "Ça s’inscrit dans une stratégie globale", a insisté le vice-président de la province, en charge du logement. "Sur les années qui vont venir, on va, en partenariat avec les mairies, les opérateurs sociaux et les associations d’habitants, mettre en place tout un ensemble de mesures : rénovations mais aussi accompagnement associatif avec le budget participatif [ou] accompagnement avec les services des mairies qui connaissent bien le terrain au travers des CCAS."

Appel à projets

Mi-octobre, un appel à projets était lancé par la province "dans le but de consolider l’offre de commerces et de services, afin de créer de l’emploi, de la valeur ajoutée et de redynamiser" ces quartiers concernés par l’opération Habile.

