Aide à la numérisation, aux commerces cambriolés ou à l'installation des dentistes : ces décisions prises en assemblée provinciale Sud

Réunie ce jeudi 3 août à Nouméa, l’assemblée de la province Sud a pris à l’unanimité des décisions qui touchent à la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de soutenir les petites entreprises dans leur virage numérique ou d'aider les commerçants victimes d'effraction. L’accès aux soins dans les zones reculées a été également abordé.

Steeven Gnipate, avec Françoise Tromeur •

Une séance d’une heure, riche en décisions. Dans l’hémicycle de la province Sud, les élus ont pérennisé ce jeudi une aide financière pour les petites entreprises qui peinent à prendre le virage du numérique. Elle couvrira jusqu'à la moitié des dépenses, comme l'achat de matériel informatique ou la formation aux outils numériques, jusqu'à 250 000 francs.

L'aide à l'installation des médecins a été étendue

Ensuite, pour les commerçants victimes d'effraction, un soutien rapide a été mis en place. Plus besoin d'attendre le remboursement de l'assurance pour redémarrer l'activité. Et cette mesure qui parlera à beaucoup : l'aide à l'installation des médecins a été étendue aux chirurgiens-dentistes dans les zones reculées. Une aide de six millions de francs CFP sur trois ans, pour que chacun puisse avoir accès aux soins, où qu'il vive.

Des décisions prises à l'unanimité, sans opposition. L’assemblée a mis l'accent sur l'accessibilité et la solidarité.

