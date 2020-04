A Boulouparis, la livraison des courses gratuitement

C’est le genre d’initiative basée sur la générosité et la solidarité. Depuis trois semaines, un magasin de Boulouparis offre la livraison domicile à ses clients confinés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Antoine Le Tenneur et Nicolas Fasquel (CM) •

« Je suis très contente »

« C’est pour aider les gens »

La tournée de William Hons commence vers 10 h. Ce matin là, direction le lotissement de Port-Ouenghi. Déjà trois semaines de bénévolat pour ce gérant d’un magasin de pêche qui livre désormais les courses à domicile, gratuitement.« Il y en a qui ne peuvent pas du tout sortir de chez eux. Ils sont vraiment confinés, alors c’est pour ça. Comme ça, ça les aide en fin de compte ».Livreur à ses frais alors qu’il perd de l’argent chaque jour depuis la fermeture de son magasin. Une solidarité très appréciée par ceux qui vivent cloîtrés depuis le 23 mars.« Je suis très contente parce que je suis confinée complètement moi, j’ai pas le droit de sortir. Donc je suis très contente que des commerçants de Boulouparis nous rendent ce service » se réjouit Joëlle Zmirou, résidente de Port-Ouenghi.Tout le ravitaillement a été commandé dans un magasin du Nord de Boulouparis. William Hons vient y récupérer les courses des confinés trois fois par semaine, pour des tournées sur plusieurs secteurs de la commune.Celle qui reçoit les commandes par téléphone ou par internet, c’est Christina Bierge. Avec son compagnon, gérant d’un commerce bien broussard, ils ont pris cette initiative de livraison des courses.« C’est à titre gratuit, donc c’est surtout pour aider les gens » confie-t-elle. « Et vu que dans le magasin on a moins de clients qui viennent, ça nous aide un peu à côté. Mais pour le chiffre d’affaires, on a quand même perdu de 25 à 30 %. Donc, c’est surtout un service qu’on rend, c’est tout ».Au départ, une idée pour aider les plus âgés de la commune, et en trois semaines déjà, une trentaine de clients fidèles. Et tout cela avec le sourire. Les situations d’exception permettent aussi parfois de révéler des personnalités exceptionnelles.