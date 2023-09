Boulouparis : en panne d’essence, deux motards ont passé la nuit dans la chaîne

Deux motards ont dû être secourus par des amis et les gendarmes de Boulouparis, ce lundi matin. Partis de chez eux dimanche après-midi, sans éclairage, ils ont passé la nuit près de la réserve botanique du pic Ningua, en panne d’essence.

Sylvie Hmeun et Cécile Rubichon •

Dimanche après-midi, deux motards décident de partir se balader dans la chaîne, entre Boulouparis et Thio. Sur un chemin qui mène vers la réserve botanique du pic Ningua, ils tombent en panne d’essence. Avec eux, ils n’avaient pris ni réserve, ni éclairage. Vers 17 heures, ils appellent à la fois des amis et la Sécurité civile. Les deux hommes n’étant pas en danger et les moyens d’intervention étant limités, cette dernière se met alors en contact avec les amis, qui partent avec des bidons d’essence.

Toujours partir équipé, surtout en fin de journée

Problème : à l'approche des lieux, ils n’arrivent plus à joindre les deux motards. Les téléphones sont hors réseau de couverture. Toujours sans nouvelles d’eux ce lundi matin, ils ont décidé de contacter les gendarmes de Boulouparis. Eux ont réussi à localiser les deux imprudents et à transmettre des coordonnées géographiques précises à leurs proches.

Après avoir passé la nuit dehors, ils avaient commencé à redescendre la piste à pied. Ils ont été retrouvés à proximité de la route, fatigués mais en bonne santé. L’un d’eux se plaignant de douleurs à la cheville.

Rappel des gendarmes : il faut toujours partir équipé, particulièrement en fin de journée.