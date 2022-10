Tomo renoue avec le pèlerinage de Sainte-Thérèse

C'était ce dimanche le 90ème pèlerinage de Tomo. Une marche qui cette année encore à réuni plusieurs centaines de fidèles. Venus du sud pour certains, du nord pour d'autres. Les pèlerins ont à cette occasion rendu hommage à Sainte-Thérèse de Lisieux.

Des chapelets en bois sous un soleil de plomb. Les pèlerins ont pris la route tôt ce dimanche 2 octobre pour une marche de plusieurs heures. Avec sur le chemin, différentes étapes symbolisées par des croix comportant des préceptes de la Bible.

Une tradition

Venus des différentes paroisses du territoire, les groupes de pèlerins accordent beaucoup d'importance à cette tradition.

"Le 1er octobre fête la commémoration de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus. Pour nous c’est une habitude parce qu’on fait partie d’un groupe de prière de la paroisse de la Conception" explique Anthony, l’un des pèlerins.

Le retour des pèlerins

Le point de convergence de tous ces marcheurs : la chapelle Sainte-Thérèse de Tomo. Chaque année, une grande messe y est célébrée le jour du pèlerinage. L'histoire de certaines familles est intimement liée à cet événement annuel.

" On a été habitués avec nos parents parce qu’ils étaient très croyants. À l’âge de 10 ans j’ai commencé à marcher. À partir de Ondémia à Païta, on quitte là bas à 17 h, on arrive à Tomo à 1 h du matin" explique Françoise.

Cela faisait deux ans que les croyants n'avaient pas pu se réunir à la chapelle Sainte-Thérèse. L'année dernière, la crise sanitaire et le confinement avaient abouti à l'annulation du pèlerinage.

