Les 50 ans de l'association des Arabes et des amis des Arabes

Une journée festive pour les 50 ans de l’association des Arabes et amis des Arabes de Nouvelle-Calédonie s'est tenue ce samedi à la halle des sports de Bourail. Pour l’occasion, 5 moutons ont été préparés de manière halal dans le respect de la tradition, le tout servi avec un couscous royal.



Un festin aux couleurs du destin commun calédonien

50 ans d’histoire sont retracés à travers des panneaux mettant à l’honneur les figures calédoniennes, descendants des premiers arabes, déportés en Nouvelle-Calédonie entre 1864 et 1921. Plus de 2000 Maghrébins, en très grande majorité des Algériens ont épousé la Nouvelle-Calédonie et ils y ont fait souche. Aujourd’hui, on estime entre 4000 et 5000 le nombre de leurs descendants dans le pays.Cela fait un demi-siècle que l’association des Arabes et amis des Arabes honore la mémoire de ses aïeuls, en vivant, ce fameux « destin commun » inscrit dans l’Accord de Nouméa. Et notamment dans l’aire coutumière kanak "" où se sont installés les premiers Maghrébins au 19e siècle.