Des contrôles de gendarmerie au retour de la foire de Bourail

Le retour de week-end du 15 août s’est fait sous haute surveillance pour les automobilistes. Plusieurs points de contrôle de gendarmerie étaient installés entre Bourail et Nouméa ce dimanche.

Caroline Antic-Martin et Laurent Corsi (AM) •

Espèces protégées

Aujourd’hui ce sont surtout des excès de vitesse. Après, ça concerne la conduite addictive, l’alcoolémie et les stupéfiants. Là, avec les gardes-nature, on contrôle tout ce qui est glacière, avec les retour de pêche et de chasse. On contrôle aussi le transport d’arme sans autorisation - Adjudant chef David Mevel, adjoint de la brigade de gendarmerie de la Foa

Protéger

©nouvellecaledonie

Du côté de la Foa, les gendarmes et les gardes nature ont travaillé de concert, pour assurer la sécurité des automobilistes sur la RT1. C’est à l’aide de pistolets radars et de talkie walkie, que les gendarmes et les gardes nature ont réalisé les contrôles, en cette fin de week-end de la foire de Bourail.C’est en avant-poste qu’ils se sont positionnés, afin de repérer rapidement les véhicules en excès de vitesse ou suspects. L’interception s’est faite 1500 mètres plus loin, à l’entrée du village de la Foa. Les gendarmes, contrôlaient le bon respect du code de la route, tandis que les gardes-natures, vérifiaient le contenu des glacières des automobilistes. Dans leur viseur : les espèces protégées ou réglementées par le code de l’environnement.Une opération de routine pour les gendarmes et les gardes-nature de la Foa, car ces contrôles ont lieu tous les week-end et ces opérations conjointes, une fois par mois. « En général, le dimanche on est souvent mis à contribution parce que il y a toujours un gros flux qui redescend sur Nouméa. Tous les dimanche il y a des services de police route sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie », poursuit l’adjudant.Les transports en commun n’échappent pas aux vérifications et les conducteurs se plient de bonne grâce, à l’ensemble de ces contrôles. « Ça régularise pas mal de choses », assure Thierry Buono, automobiliste. « Ça permet de vérifier un peu le quota et puis de voir s’il n’y a pas trop de fraude, pour essayer de ne pas trop puiser dans notre lagon pour le protéger », poursuit un autre conducteur.Bilan de l’opération :véhicules ont été contrôlés,infractions au code de la route ont été recensées et aucune infraction au code de l’environnement n’a été observée.