Des jeunes en quête de spiritualité à Téné

Téné : témoignages

C’est sans complexe, que les jeunes affichent leur foi mais aussi leur doute tout au long de cette semaine.

Et ce samedi, à Bourail se tiendera le traditionnel pèlerinage de Téné.

Gabriel Uvea Kovi

C'est une parenthèse spirituelle pour ces jeunes chrétiens qui ont choisi d'approfondir leur enseignement théologique. Le thème retenu cette année estCes jeunes paroissiens se répartissent en 23 groupes de discussion. Et chaque jour, ils ont pu appliquer sans complexe certains fondamentaux, comme les 7 sacrements de la Loi Nouvelle instituée par le Christ.A Téné, les barrières ethniques et sociales ne s’opèrent plus. On chante et on prie, le Saint-Esprit dans une communion fraternelle désormais réservée aux 16 – 25 ans.On écoute le diacre Gabriel Uvea Kovi au micro de Dave Waheo-Hnasson et Patrick Nicar.