Le paradis d’Amédée

La magie du site s’apprécie dès le sentier. Pas de goudron, pas d’électricité, encore moins d’internet... Juste le chant des oiseaux et le grondement du creek en contrebas.



Après cinq minutes de marche guidée par les bouchons bleus, le paradis surgit d’entre les feuillages. Cette étonnante maisonnette et sa piscine à débordement, ont été entièrement construites par Amédée.

J’ai commencé par le barrage... Après j’ai créé la maison avec de la récup’. Toutes les demi-lunes que vous apercevez, ce sont des lits que j’ai rempli de ciment. Tu mets la ferraille dedans, le fer pourrit, il reste que le béton. Partout c’est le restant des agglos, on va pas les jeter, hein! C’est costaud !

Mi-château du facteur cheval, mi-maison de poupée… Cette construction illustre à merveille l’expression « Rien ne se perd, tout se transforme ». Ici des couvercles en guise de vitraux, là, une bouteille fontaine, des vieux jouets, des coquillages, des bouts de claquettes… Amédée n’est jamais à court d’idées originales pour embellir sa maisonnette.



Amédée et Marie partagent volontiers ce havre de paix avec les visiteurs. Ils peuvent y pique-niquer et s’y baigner moyennant un droit d’entrée ou déguster un bougna préparé par Marie, à condition de commander une semaine à l’avance…



Je cuisine à la maison et c’est mon mari qui prépare le four. Il met le bougna dedans. Au bout de deux heures, il le retire et le présente aux clients.

Marie Fouve