Une centaine de Bouraillais mobilisés pour dénoncer les vols et dégradations

Depuis ce matin, l'opération ville morte est lancée à Bourail. Une centaine d'habitants se sont rassemblés pour protester contre les vols et dégradations qui se sont multipliées ces dernières semaines dans la commune.

Coralie Cochin avec Sophie Boltz •

Ils sont excédés et entendent bien le faire savoir. A Bourail, une centaine d'habitants se sont réunis ce matin sous la halle des sports pour dénoncer les vols et dégradations à répétition dans la commune. La ville, elle, est morte. Les commerces, les cabinets médicaux et autres professions libérales sont restés fermés. Le maire Patrick Robelin, les élus et les agents s’associent à cette mobilisation. La mairie, la bibliothèque et le CCAS resteront portes closes ce matin.

Ce matin, dès 8 heures, les habitants n'ont pas hésité à braver la pluie pour participer à la mobilisation.

Bourail en mode ville morte ce mardi 19 juillet. • ©Coralie Cochin / NC la 1ère

Une centaine de personnes ont marché dans le centre de Bourail jusqu’à la halle des sports.

Les slogans sont sans équivoque.

Le maire de Bourail, Patrick Robelin, a été interpellé par les organisateurs de la mobilisation. Professionnels et particuliers réclament une réunion d’urgence avec les autorités.

Graziella Novella, présidente du syndicat des commerçants, artisans, professions libérales, entreprises et patentés (Scalp) revient sur les raisons de cette colère.