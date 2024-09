VIDÉO. Le marché de Bourail, une opportunité attendue par les artisans

C'était jour de marché à Bourail ce samedi 7 septembre. Un marché co-organisé par la mairie et la chambre d’agriculture et de la pêche. L’occasion de mettre en avant les artisans locaux, qui peinent à retrouver une activité normale. Portrait croisé.

"Le fruit a pris, donc ça y est. La confiture est prête à être mise en pot." Des effluves d'agrumes et des senteurs épicées s'échappent du chaudron en cuivre. Si Corinne Mahault aime préparer ses mixtures, elle souhaite surtout transmettre son goût pour les bonnes choses, biologiques de préférence. Et éveiller le palais des plus petits, en mariant légumes et fruits de saison.

"Je me suis dit : 'tiens ! Puisque j'ai des légumes dans le jardin, pourquoi ne pas en faire des confitures pour habituer les enfants au goût ?'" Corinne Mahault, de "La petite ferme bio de Gouaro", a du mal à écouler ses produits depuis le 13 mai. Le marché de Bourail de ce samedi, elle l'attendait avec espoir. "Si aujourd'hui on n'a pas ce circuit court de distribution, on est amenés à disparaître."

Ce marché, un soulagement

À Téné, c'est au bruit de la meuleuse, dans un nuage de poussière, que Katia Chantreux créée. Depuis trois ans, la sculptrice façonne le bois de gaïac. Un bois dur et résistant, qu'elle transforme aux motifs du pacifique. Elle travaille le plus souvent à la commande, et un sujet revient dans ses travaux : "les gens aiment beaucoup la tortue, c'est indétrônable."

L'idée d'exposer ses créations ce samedi à Bourail, c'était un soulagement pour Cathia Chantreux, de "Tipik CC", qui avait hâte de partager avec les visiteurs. "Depuis le 13 mai, c'est le premier marché que je fais."