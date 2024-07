Certaines aides sociales versées par la province Sud sont revues à la baisse. Les deux mois d'exaction ont un coût. Il est estimé à 7,8 milliards de francs Pacifique, mais la collectivité dispose d’une marge de manœuvre de 7,7 milliards Fcfp provenant de l’exercice 2023.

Si le taux d’investissement pour contribuer au maintien et à la relance de l’économie est préservé les conditions de versement des aides sont repensées.

Côté santé, les soins et consultations restent gratuits dans les dispensaires mais le montant du ticket modérateur augmente. Les bénéficiaires de l’aide médicale devront payer.

20 % de leurs frais médicaux à compter du 1er août, contre 10 % actuellement. Les femmes enceintes, les enfants de moins de trois ans et les longues maladies sont exclus de cette hausse.

C'est un acte de barbarie indigne d'une collectivité de la République française. On va fragiliser les Calédoniens qui ne pourront pas se soigner et qui au bout du compte trouveront la mort.

Cette décision fait réagir dans l'hémicycle, des accusations de mise en danger de la vie d'autrui en résultent, que Sonia Backès, la présidente de la province Sud réfute.

Le montant de l'aide médicale augmente et passe à 20 %

Pour le minimum vieillesse, les familles des bénéficiaires seraient mises à contribution en fonction de leurs ressources. Selon Sonia Backès, ce soutien est obligatoire. L'institution demanderait aux enfants des bénéficiaires, de participer à hauteur de 5 000 Fcfp minimum.

Exemple : un foyer de trois personnes avec un revenu de 500 000 Fcfp pourrait être contraint de verser environ 26 000 Fcfp par mois sur les 90 000 Fcfp d’aide mensuelle versée par la province.

Concernant les bourses scolaires et l’accès au logement social, il faudra désormais justifier de 10 ans de résidence en province Sud contre six mois actuellement.

Ces critères de résidence sont perçues comme le point de départ du concept d'autonomisation des provinces ou partition.

Nous ne sommes pas d'accord sur ce délai, on aurait pu réduire à la moitié. On est considéré, province Nord et Ile, comme des gens qui rentreraient dans ce pays. Presque des immigrés chez nous.