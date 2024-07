Crise en Nouvelle-Calédonie. La province Sud suspendra l'aide médicale gratuite dès lundi prochain

L'annonce est venue de la présidente de la province Sud, qui en a informé les professionnels de santé jeudi 11 juillet. Le risque, c'est que des médecins refusent de soigner les patients qui n'ont pas les moyens de payer. Autre annonce : actuellement le ticket modérateur est de 10%, mais dans un second temps il devrait passer à 20%.

Linda Saci, Marion Thellier, Stéphanie Chenais et Cédric Michaut •

La province Sud ne peut plus assumer le coût de l'AMG. Sonia Backès a expliqué cette décision sur Facebook : "les conséquences des exactions" de ces neuf dernières semaines, "et des retards de paiement de ses dettes par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne permettaient plus à la province Sud de prendre en charge les ressortissants de l'aide médicale". Quelles sont les conséquences de cette suspension ?

"Cela implique que les professionnels de santé peuvent être amenés à refuser des patients relevant de cette aide médicale", explique Sonia Backès. Concrètement la province paye cette aide médicale pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, mais aujourd'hui nous n'avons plus la trésorerie puisque le gouvernement nous doit huit milliards. On n'a pas les moyens de payer et les salaires des agents de la province, et l'aide médicale."

Pour 26 000 Calédoniens à faibles revenus, qui seraient dans l’incapacité d’honorer les frais liés aux soins, la suspension de ce dispositif fait craindre une perte de chance médicale, mais aussi l’aggravation de pathologies. Pour la province, l'AMG représente un budget de plus de 5,4 milliards de francs pacifique. Déjà en janvier 2023, les province Sud et des Îles souhaitaient que le budget de cette aide médicale soit transféré à la Nouvelle Calédonie. Un texte avait été déposé sur le bureau du Congrès en ce sens, mais il n’avait finalement pas été examiné.



Dès lundi, les médecins pourront refuser les patients qui ne peuvent pas payer. Ou les adresser à d'autres structures. Dans un second temps, la province prévoit de mettre en place un ticket modérateur de 20%, au lieu de 10% actuellement. Autrement dit les bénéficiaires de l’aide médicale devront payer 20% des frais de leur consultation. La province précise que ce ticket modérateur ne concerne pas les hospitalisations, le handicap et les Ehpad. Elle n'est pas la première à suspendre ses versements : début mars dernier, les professionnels de santé de Lifou dénonçaient des impayés.

Qu'en pensent les principaus intéressés, les bénéficiaires de l'AMG ?