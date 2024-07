Crise en Nouvelle-Calédonie. 7 points pour mieux comprendre le dispositif d'aide médicale dont bénéficient près de 55 000 personnes

Carte A : pour les personnes qui n'ont pas d’autre couverture sociale. Elle donne accès aux soins dans le secteur public (hôpitaux, dispensaires, centres Cafat Receiving et Rivière Salée) et le secteur public agréé ou autorisé à recevoir les bénéficiaires de l’aide médicale.

Carte B : Pour les personnes qui ont une autre couverture sociale (Cafat, mutuelles conventionnées, assurances). Elle donne accès à tous les secteurs (public et libéral).

Carte M : elle concerne les femmes enceintes qui n’ont pas de prise en charge et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une autre carte (A ou B).

Carte C : elle s'adresse aux anciens combattants, aux volontaires FFL et aux veuves de guerre. La carte C donne uniquement accès aux soins dans le cadre d’une hospitalisation en secteur public.