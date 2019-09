Deux accidents mortels ce dimanche, à Nouméa et Boulouparis

Rue Gabriel-Laroque vers deux heures

A Port-Ouenghi vers huit heures

Route coupée

Week-end meurtrier sur nos routes. Après le drame survenu à Kaala-Gomen dans la nuit de vendredi à samedi, c'est au Sud-Ouest de la Grande terre que des familles sont endeuillées, à cause de deux accidents survenus à quelques heures d'intervalle.Cette nuit de samedi à dimanche, peu après deux heures du matin, c'est à Nouméa, sur la rue Gabriel-Laroque qui traverse le Val-Plaisance, qu'un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Un jeune homme a été tué, l'autre jeune homme qui se trouvait au volant a été hospitalisé au Médipôle dans un état grave. Pas plus d'éléments pour l'instant.Vers huit heures, c'est à Boulouparis, à hauteur du lotissement Port-Ouenghi, qu'une personne est décédée suite à une sortie de route sur la RT1. Cet autre accident a également blessé grièvement trois autres occupants et circonstance aggravante, le conducteur du véhicule a pris la fuite.La route a été coupée dans les deux sens le temps de permettre l'intervention des secours, notamment de l'hélicoptère du Samu. Prudence de rigueur, pour les automobilistes présents sur la zone.