en direct

Nuit de saccages et de violences à Nouméa et dans le grand Nouméa dans la nuit du 13 au 14 mai 2024

DIRECT. Nuit chaotique, nombreux dégâts et instauration d'un couvre-feu

Toute la nuit, des feux, des affrontements et des violences se sont déroulés à Nouméa et dans le Grand Nouméa. Des explosions ont été entendues. Ce mardi matin, les écoles et de nombreuses entreprises sont fermées. Des usines et magasins ont brûlé. Un couvre-feu est mis en place, ce mardi, à partir de 18 heures.

Les Calédoniens se réveillent ce mardi matin avec de nombreux questionnements. La nuit a été agitée à Nouméa et dans le Grand Nouméa. Que se passera-t-il aujourd'hui ? Les écoles et de nombreuses entreprises sont fermées

Retour sur les évènements de la nuit

Un couvre-feu dès ce soir est mis en place à partir de 18 heures jusqu'à 6 heures du matin, le mercredi 15 mai.

