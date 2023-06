Tenues vestimentaires : à Dumbéa, des élèves du lycée Dick-Ukeiwë demandent un assouplissement

Ce vendredi matin, une cinquantaine d'élèves de Dick-Ukeiwë se sont réunis devant les grilles du lycée de Dumbéa. Ils demandent une évolution "du règlement et des mentalités autour des tenues vestimentaires" imposées dans les établissements scolaires.

Ils veulent "faire évoluer le règlement et les mentalités autour de la tenue vestimentaire" imposée dans les établissements scolaires. Ce vendredi matin, une cinquantaine d'élèves de Dick-Ukeiwë se sont rassemblés devant les grilles du lycée situé à Dumbéa. "Pensez à mon avenir, pas à mon nombril", "Vos idées sont plus courtes que mon t-shirt", pouvait-on lire sur des pancartes accrochées devant le lycée ou tenues à bout de bras.

"Notre lycée est particulièrement strict"

"Notre lycée est particulièrement strict, comparativement à d'autres lycées de Nouméa. Parmi d'autres règles, il est désormais demandé aux jeunes filles de cacher leur ventre afin de ne pas 'gêner' leurs camarades", expliquent les organisateurs de la manifestation, qui ont choisi la quinzaine 3E (éducation à l’égalité à l’école) pour programmer l'action.

Il ne s’agit ni d’un effet de mode, ni de provocation, mais de sensibiliser les consciences à ce sujet. Les organisateurs de la manifestation

"Dans un territoire où les violences faites aux femmes sont parmi les plus importantes à l’échelle nationale, il est crucial de ne pas sexualiser le corps des lycéennes", poursuivent-ils. "Notre école républicaine doit au contraire nous sensibiliser au respect du corps de l’autre, et notamment celui des femmes, trop souvent victime de stigmatisation et de violences."



