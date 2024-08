A Dumbéa, le lycée Dick-Ukeiwe évacué après un départ d'incendie dans la cour

Les élèves et le personnel du lycée Dick-Ukeiwé, à Dumbéa, ont été évacués ce mercredi matin, à cause d’un feu de branchage au sein de l’établissement. L’incendie a été rapidement maîtrisé et les cours ont repris normalement, après l'intervention.

Le lycée du Grand Nouméa a de nouveau été la cible d’exactions, ce mercredi. Après l'incendie de deux préfabriqués dans la nuit de dimanche à lundi, c’est en pleine journée, cette fois, qu’un feu a été allumé dans la cour de l’établissement.

"J'ai été alerté d'un départ de feu sur des branches sèches d'un palmier qui se trouve dans la cour intérieure du lycée. C'est un acte volontaire qui a été très vite circonscrit par l'un de nos agents à l'aide d'un extincteur", précise son proviseur Frédéric Girot.

Incendie au lycée Dick-Ukeiwe, ce 21 août 2024. • ©DR



85 % des élèves ont repris les cours depuis les émeutes

"La procédure incendie a été déclenchée. Ce qui est tout à fait normal, avec l'évacuation des élèves hors des classes", rappelle le proviseur.

Une fois la situation réglée, les cours ont repris normalement. "On va essayer d'être toujours en réactivité et le plus positif possible. On est à plus de 85 % de retour des élèves [depuis le début des émeutes], précise Frédéric Girot. Ça montre qu'il y a vraiment une reprise de l'activité et de retour à la normale. Je pense que cette très grande majorité d'élèves va faire revenir à la raison l'extrême minorité qui rentre dans cette forme de déviance."

Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte.