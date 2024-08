De Tuband à Nouméa jusque Wani à Houaïlou, ces collèges qui retrouvent enfin leurs élèves

La rentrée scolaire continue de s'échelonner, en Nouvelle-Calédonie, après le coup de tonnerre de la mi-mai et les troubles qui se sont prolongés. Une partie des jeunes Calédoniens sera restée plus de trois mois sans aller dans son établissement. Ce mardi à Nouméa, le collège de Tuband a renoué avec ses élèves dans une ambiance sereine tandis qu'à Houaïlou, le collège de Wani a également vécu une reprise très attendue.

La quiétude semble revenue autour du collège de Tuband, dans le Sud de Nouméa, dont l'environnement n’était pas sécurisé jusqu’à il y a peu. C’est la troisième rentrée de l’année après février, et une tentative infructueuse le 24 juin. Un contexte qui favorise un sentiment mêlé, entre soulagement et petite inquiétude. Mais la sérénité et la convivialité l'ont emporté.

Tuband après un mois de dispersion

"Je suis assez contente de retourner au collège, pour voir les profs, tout ça", réagit une jeune fille. Et son collège habituel. Pas Mariotti, Baudoux ou Magenta, entre lesquels les classes ont été réparties pendant un mois, depuis le 8 juillet. "Au moins, on retrouve nos amis", lance cette autre élève. Une troisième a un avis plus mitigé : "Ça fait bizarre. On s'est adapté là-bas, à l'autre collège, de Magenta."

"Retrouver nos élèves, dans notre collège"

Les institutions ont pris en charge la sécurisation et la remise en état des abords. Plusieurs semaines de préparation ont été nécessaires, avec à la clé un soulagement des équipes éducatives et des parents. Le collège a une capacité de 400 inscrits, les prochains jours diront comment les effectifs reviennent. "Nous avons des élèves qui étaient souriants, des familles rassurées", se réjouit en tout cas David Bernoy, le chef d'établissement. "Nous sommes contents d'avoir retrouvé nos élèves, dans notre collège."

Un reportage d'Erik Dufour et Nicolas Fasquel.

©nouvellecaledonie

Wani face aux difficultés de transport

Retour similaire sur la côte Est, en province Nord. À Houaïlou, le collège de Wani aura passé plus de trois mois sans voir ses jeunes. La moitié a répondu présent. "La rentrée s'est bien passée, on est vraiment contents, on a eu quand même 87 élèves", apprécie le principal, Arnaud Richard. Une satisfaction, étant donné qu'il n'y a pas encore de transport scolaire et que certains accès restent compliqués à emprunter. Des personnels peinent à venir de Poindimié, par exemple.

Matinée de rencontre

"On a aussi eu beaucoup de parents, avec des paroles qui ont été échangées." Là encore, cette rentrée a été préparée au mieux. La matinée a été consacrée à la rencontre entre les familles, les coutumiers, l'équipe éducative et les collégiens, avec un geste de bonjour. L'occasion de transmettre des messages. Les cours ont repris l'après-midi, avec un emploi du temps léger.

Au collège de Wani, à Houaïlou, les élèves de Segpa ont planté un arbre, le 20 août 2024, pour marquer leur retour en classe. • ©Collège de Wani

Cellule d'écoute

L'établissement s'est fixé des objectifs. "La première priorité, c’est de regagner la confiance des élèves et des parents, travailler le vivre ensemble", énumère Arnaud Richard. Et aussi, "sécuriser le parcours de nos élèves de troisième qui vont partir dans quelques semaines". Une cellule d'écoute a été instaurée. "Elle a été spécialement mise en place pour qu’on puisse rapidement détecter les élèves qui ont un mal-être ou qui ont des choses à dire."

Retrouvez l'avant-papier de Marguerite Poigoune.

Toujours pas d'internat au Grand Nouméa

Parmi les difficultés qui persistent en de nombreux endroits, l'absence d'internat. C'est le cas au lycée Dick-Ukeiwë de Dumbéa. Il devait enfin rouvrir ses portes cette semaine. Mais l’établissement a de nouveau été la cible d’exactions : dans la nuit de dimanche à lundi, deux préfabriqués ont été incendiés et les conditions de sécurité ne sont pas rétablies aux abords du lycée. Impossible, donc, de rouvrir l’internat.

Rentrée saluée à Dumbéa

Dumbéa où la mairie salue le retour en classe, cette semaine, des écoliers inscrits au groupe scolaire Louise-de-Greslan et Les Jacarandas. Les locaux ont été saccagés et incendiés à plusieurs reprises au cours des quinze dernières semaines. Désormais, les enfants sont accueillis dans les écoles des alentours.

Ces élèves qui changent d'endroit

Ainsi, tous ne retrouvent pas leur établissement d'avant. À Lifou, de nombreux élèves de Nouméa et son agglomération ont été scolarisés sur l'île, souvent pour des raisons de sécurité après les émeutes. Rencontres au lycée Williama-Haudra, ce lundi 19 août.

Un reportage de Nicolas Esturgie et Héléna Kamberou.