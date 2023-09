Ascension au sommet ou montée d'escaliers, le 11-Septembre remémoré en Nouvelle-Calédonie

Des défis en hommage aux pompiers américains, il y en a eu ce week-end en deux endroits de Dumbéa. Dans le massif des Koghis, pour une montée en tenue sur le pic Malawi, et dans un centre commercial du littoral, sous la forme d'un défi sportif et participatif. Une double façon de marquer les attentats du 11 septembre 2001.

Françoise Tromeur, avec rédactions de NC la 1ère •

Ils ont grimpé le pic Malawi en tenue, avec le casque et la bouteille d'oxygène. Samedi, sous le soleil, neuf pompiers en poste à l'aéroport international de Tontouta ont réalisé une ascension hommage à Dumbéa. Une façon de saluer les soldats du feu qui sont intervenus le 11 septembre 2001, après les attentats qui ont frappé les Etats-Unis et en particulier le World trade center à New York.

"Ce jour-là, j'étais à l'aéroport"

Il y a vingt deux ans, la chute des tours percutées, à Manhattan, par deux avions détournés causait la mort de 2 753 personnes. Dont 343 pompiers. Une page de l'histoire contemporaine qui fait toujours écho à travers la planète. Combien de Calédonien(ne)s se rappellent où elles et ils étaient en apprenant la nouvelle... Découvrez ce micro-trottoir réalisé à Nouméa par Marguerite Poigoune et Cédric Michault.

©nouvellecaledonie

Initié l'an dernier

La montée symbolique sur le "Chapeau de gendarme" a été initiée en 2022, par des sapeurs dumbéens avec leurs collègues de Tontouta. Une initiative expliquée par Sylvain Chenin, pour l'amicale des pompiers de Dumbéa. "C'était important pour moi, personnellement, de leur rendre hommage parce que c'est une des raisons qui m'ont donnée envie de devenir pompier." L'idée était déjà là, raconte-t-il, mais il y a eu ce jour où le garçon de dix ans qu'il était a vu son dessin animé interrompu par l'annonce des attaques. Et "le fait de voir les pompiers risquer leur vie pour sauver des gens...", ajoute-t-il.

154 grimpeurs de marches

"Cette année, on a voulu changer", indique-t-il. Toujours samedi, l'amicale a organisé, dans une galerie commerciale de Dumbéa-sur-mer, ce défi sportif consistant à "monter des escaliers" de façon symbolique. Durant le challenge qui a duré douze heures, 154 petit et grands participants ont grimpé des marches sur les machines fournies par une salle de sport. Verdict rendu par les organisateurs, "super contents du résultat". Pour information, "les records sont de 36 étages pour un sapeur-pompier en tenue de feu, quarante étages pour un [jeune sapeur pompier] en tenue légère et 38 étages pour un garçon de six ans en tenue de sport". L'action s'est déroulée en partenariat avec l'association Les Petits pansements du cœur, qui a récolté des dons à cette occasion.