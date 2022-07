Assassinat en septembre 2019 à Dumbéa : une dernière journée de procès aux assises qui commence dans les larmes

Dernier jour de procès aux assises, pour les assassins présumés d'un père de famille, chauffeur de taxi, tué de 22 coups de couteau chez lui à Dumbéa, en 2019. Mercredi, les accusés se sont succédés à la barre, notamment l’ancienne concubine de la victime. La justice doit déterminer si cette quadragénaire a poussé deux hommes, son amant et un jeune alors mineur, à commettre le meurtre. Place, aujourd’hui, au réquisitoire et aux plaidoiries avant le verdict, attendu ce soir.

Natacha Lassauce-Cognard, avec Françoise Tromeur •

Quatrième et dernier jour, l’audience débute avec la famille de cet homme retrouvé poignardé à mort il y a près de trois ans, chez lui à Dumbéa. La raison d'un tel témoignage : l’attitude de la commanditaire présumée de l’assassinat, une des trois accusés. Entendue à la barre, la mère de la victime souhaite revenir sur ce qui a été dit durant les débats. Que son fils était "un monstre, un pédophile". Elle martèle : "Tout cela est faux et cela a été démontré (…) Notre fils est mort, assassiné sauvagement, (…) comme un porc. (…) Ce n’est pas admissible."

Sous prétexte de protéger nos petits-enfants, on a fait assassiner mon fils. La mère de la victime

"Un film d'horreur"

"Je conserverai toute ma vie les dernières paroles de mon fils, pourquoi ai-je été tué ?", dit-elle encore. C'est devant des parents en pleurs que leur avocat commence à plaider. "Ce dossier est un film d’horreur qui n’a aucune raison d’être", entame Me Martin Calmet. Il s’adresse aux jurés : "Personne ne s’est dénoncé durant neuf mois. Les accusés ont gardé le silence malgré l’horreur des faits." Pour la partie civile, l’ancienne concubine du défunt "a voulu salir la victime en l’accusant à tort de menaces et de gestes déplacés envers ses enfants (…). Toutes les expertises sur la personnalité de l’accusée montrent qu’elle a des tendances à la victimisation, à la mythomanie et à la perversité."

Quinze jours avant le drame

L’avocat démontre dans sa plaidoirie que le drame a pris son origine le 14 septembre 2019, quinze jours avant la date fatidique. "Après avoir reçu un coup de couteau de la part de sa concubine lors d’une dispute, la victime décide de rompre", relate-t-il, en estimant : "La haine débute à ce moment-là (…) La concubine de la victime entraîne son amant dans sa volonté de vengeance. Un plan est échafaudé pour repérer les lieux du drame. Elle donne des indications à son amant et au jeune mineur pour trouver la victime plus facilement", continue-t-il à décrire.

Car selon Me Calmet, tout a été prémédité. "Il existe 22 actes qui montrent que l’assassinat était prévu par les accusés." Pour l'avocat, "ils ont tout anticipé. Trois couteaux ont été utilisés successivement. Le jeune accusé [mineur au moment des faits] a pris le temps de fermer les rideaux après le premier coup de couteau", pointe le conseil de la famille. "Les objets ont été volés, les armes blanches ont été récupérées après le drame, quatre départs de feu ont été effectués pour effacer les preuves…"

L’intention de donner la mort avec préméditation ne fait aucun doute pour les trois accusés. Me Calmet, avocat de la partie civile, durant sa plaidoirie

"La victime a été saignée comme un porc et a agonisé durant quatre minutes", assène l'avocat. "C'était le plus parfait des imparfaits, il avait ses défauts. Il était rude, parfois vulgaire mais c’était un homme bien." Avec ce message : "Mettez fin à ce film d’horreur et donnez une sanction à la hauteur des actes." Une plaidoirie poignante qui se termine dans une ambiance pesante, avec la famille de la victime endeuillée et en pleurs. Vient alors le tour des réquisitions de l’avocate générale.

Le compte-rendu d'audience sera mis à jour tout au long de la journée