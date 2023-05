Ceinture de sécurité dans les transports en commun, obligatoire ou pas ?

Encore prégnantes, ces images de l’accident mortel entre un bus et un poids-lourd, mardi 23 mai, à Dumbéa. Un drame qui a, non seulement ébranlé les usagers des cars, mais aussi ravivé les interrogations concernant la sécurité routière. En particulier le port de la ceinture dans les transports en commun, lorsqu’ils en sont équipés. Que dit la loi en Calédonie ? Eléments de réponse.

Mirna Kilama et Christian Favennec (Françoise Tromeur) •

Le drame alimente tristement les conversations. Au lendemain de l’accident mortel survenu quand un bus Tanéo a percuté un poids-lourd sur la voie express, ces jeunes rencontrés à la gare routière de la Moselle livrent leur sentiment.

Maintenant, quand je vais prendre le car, je vais avoir peur, parce qu’on ne sait pas ce qui va nous arriver… Une jeune femme, à Nouméa

“Je ne sais pas quoi penser… Est-ce que ça aurait pu être nous ?”, lance Nathanaël, venu recharger sa carte Tanéo. Comme Gwen. “Les gens, quand ils vont monter dans le car, ils vont plus penser à leur sécurité, estime-t-elle, vu qu’il n’y a pas de ceinture dans les cars.”

Avec ou sans

La plupart des bus desservant Nouméa ne sont pas équipés en ceinture de sécurité. Les bus Raï en ont. Cela dit, la loi n’oblige pas les passagers à la boucler, cette ceinture de sécurité. Ce que déplore la Prévention routière. “Ça aurait très certainement pu limiter le nombre de blessés légers”, réagit la présidente de l’association, Mireille Münkel.

En Calédonie, le port de la ceinture n’est pas obligatoire dans les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes. Cela doit changer, dit la DI3T, la direction des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres.

Texte à soumettre au Congrès

“C’est un texte qu’on soumet au Congrès dans les semaines qui viennent”, annonce Karim Ouni, son directeur. “En fait un complément au code de la route de la Nouvelle-Calédonie. On fait des compléments régulièrement et dans toutes les dispositions qu’on prévoit, il y a cette disposition d’obligation du port de la ceinture pour tous les véhicules, y compris les poids-lourds, les autocars, les bus, etc."

Ça deviendra une obligation pour tous les transporteurs et en cas d’un contrôle, ça pourrait être sanctionnable. Karim Ouni, directeur de la DI3T

En attendant, l’enquête suit son cours, pour déterminer les circonstances précises de cet accident à la fois terrible, rare et spectaculaire. Selon nos informations, le bus impliqué disposait de ceintures.

Voyez ce reportage de Mirna Kilama et Christian Favennec :